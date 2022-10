Foi iniciado o processo de instalação dos parques infantis recebidos na última semana. Foram adquiridas 18 unidades de playground a serem instalados nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental.

“Desde de que nós assumimos a secretaria, a parte de brinquedos, alegria para as crianças, estava bem precária, os parques enferrujados de ferro, fizemos a licitação, a compra e agora estão chegando, é um momento de muita alegria”, apontou Lucineia Matos, secretária municipal de educação.

Os cinco primeiros playgrounds atenderão as escolas Paulo Pires, Princípio da Sabedoria e Irmã Dulce, escolas de educação infantil e duas de ensino fundamental, Vicente Francisco e Sônia Maria Faleiro. Até dezembro chegam mais 13 parques.

A Gestão vem presando pela qualidade do ensino, sendo a brincadeira parte do aprendizado. Os playgrounds são compostos por 3 torres com cobertura redonda, coqueiro decorativo em plástico, com a estrutura de madeira plástica ou alumínio, garantindo mais durabilidade e segurança, sem abrir mão da diversão da criançada.