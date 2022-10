O capotamento de um Ford Ecosport foi, ontem à noite, na MT-206, na zona rural de Paranaíta. O condutor, de 40 anos, e um passageiro, de 26 anos, foram encaminhados, por terceiros, até o Hospital Albert Sabin, de Alta Floresta ( 55 quilômetros).

As vítimas relataram, para a Polícia Militar, que seguiam pela rodovia, no sentido a Apiacás. Durante o trajeto, o pneu acabou furando e o motorista perdeu o controle da direção do Ecosport, saiu para a lateral da pista e capotou diversas vezes. Um dos ocupantes conseguiu buscar ajuda em uma fazenda.

O carro ficou com o teto, capô, portas laterais, para-choque e faróis danificados pelo incidente.