Dois homens foram vítimas fatais do acidente na noite deste sábado (08) na rodovia MT-208 entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta. As vítimas, que não tiveram a identidade informada, seguiam em uma motocicleta quando foram colhidas por uma caminhonete. O caso foi registrado pela Polícia Militar e Politec.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 23h13 a guarnição foi acionada informada do acidente com vítimas fatais, próximo a fazenda Universal, cerca de 07 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta.

No local a guarnição encontrou o condutor da caminhonete RAM, que relatou que seguia para o município de Alta Floresta, quando ao passar pela curva se deparou com a motocicleta Titan.

O condutor da caminhonete relatou que a motocicleta estava parada, ou andando muito de vagar, não sendo possível parar ou desviar o veículo e acabou colhendo a motocicleta.

Com o impacto os ocupantes da motocicleta foram arremessados para fora da via, sofrendo morte instantânea. O condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia, que constatou 0,00MG/L.

O local foi preservado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec.

