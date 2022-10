O caso foi registrado como injúria, vítima e suspeito foram conduzidos para providências cabíveis após o homem denunciar a tentativa de agressão com uma frigideira enquanto aguardava um motorista de aplicativo para deixar a residência.



Militares avistaram a briga do casal durante rondas na Avenida Mato Grosso por volta das 03h00 neste domingo (09), a mulher de 27 anos tentava agredir o homem de 26. Aos militares o homem relatou que não queria representar a mulher, apenas que precisava de auxílio para retirar seus pertences da residência.

No local o homem foi orientado a sair e informou que aguardaria o motorista de aplicativo em frente a residência, onde ficou com seus pertences. Momentos após o homem acionou a guarnição via 190 afirmando que queria representar contra a suspeita, pois e quando aguardava o transporte, a mulher jogou óleo em cima dele e tentou abrir ele com uma frigideira.

Diante os fatos o casal foi conduzido para registro da ocorrência e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.