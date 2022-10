O acidente foi registrado no final da manhã deste domingo (09) na avenida Teles Pires em Alta Floresta. Seis homens ocupavam o veículo que capotou, todos socorridos pelo Corpo de Bombeiros e deixados sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.



O veículo seguia sentido Centro ao bairro Cidade Bela, quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da via atingindo um poste de energia elétrica, capotando mais a frente. No interior do veículo Voyage haviam seis homens com idades de 35, 42, 43, 46, 49 e 52 anos. Ambos sofreram escoriações, o mais velho sofreu fratura na perna direita.



Informações extra oficiais repassadas a redação do site Nativa News, são de que os ocupantes estavam ingerindo bebidas alcoólicas momentos antes do acidente. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.