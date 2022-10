Uma mulher (idade não informada), morreu afogada no Rio Teles Pires, em Alta Floresta, quando tomava banho com familiares, na tarde de sábado (8). O corpo dela foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no domingo (9).

A Central de Registro de Ocorrências da Companhia Bombeiro Militar de Alta Floresta recebeu ligação por meio do telefone particular de um dos bombeiros militares que estavam de plantão solicitando atendimento de ocorrência de um suposto afogamento.

Uma mulher havia submergido por volta das 16:45 de sábado (8) e não havia retornado à superfície. Segundo informações coletadas no local da ocorrência havia sete pessoas tomando banho de rio e uma delas havia se afastado das demais indo rio adentro, porém não sabia nadar.

No anseio de salvar seu ente, foram entrando na água os familiares para tentar o salvamento da mulher que se afogava, porém, sem sucesso. Desses familiares que tentaram realizar o salvamento, quatro foram resgatados flutuando no rio por civis que frequentavam uma ilha ao lado do acontecido, quais também estavam se afogando, sendo assim com a ajuda de um barco os populares fizeram o resgate das quatro vítimas com vida e uma vítima não fora localizada, estando já submersa no momento do resgate.



Uma guarnição de mergulhadores da 7ª CIBM deslocou até o local informado na manhã de domingo (09) Foram realizados mergulhos nas proximidades do local da fatalidade e por volta das 12:30 a vítima acabou boiando ao lado de onde as buscas aconteciam, aproximadamente 5 metros de onde havia acontecido o último mergulho da guarnição.



A vítima foi levada à margem do rio para que fossem tomados os devidos cuidados com o corpo que logo fora encaminhado para a região da flutuante do Bisteca, onde ficou sob os cuidados da Polícia Judiciária Civil e da POLITEC por volta das 15:30.

