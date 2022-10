Um homem de 26 anos foi detido no último sábado (8) por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado após uma denúncia. Conforme o registro policial, a central de operações recebeu uma denúncia anônima informando que um cidadão estaria armado no bar do Ceará, localizado no bairro João Paulo, que o suspeito seria de uma organização criminosa provável líder da facção no município de Terra Nova do Norte

A guarnição da PM foi até o local para averiguar a informação. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito sacou uma pistola calibre .380 da cintura e a arremessou para dentro do seu veículo.

Ao perceber a ação, os militares abordaram o homem, porém sem êxito, o suspeito reagiu e tentou agredir os militares, que utilizaram força moderada para imobilizá-lo.

A arma de fogo que estava em posse do suspeito foi encontrada em cima do banco traseiro do carro. Após sua detenção, o suspeito ameaçou a equipe policial de morte, dizendo que seria solto no dia seguinte deferindo palavrões dizendo que sabia o endereço dos militares envolvidos na ocorrência.

O suspeito foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma de fogo apreendida.