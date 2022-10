Homem de 56 anos foi preso no final da tarde de domingo (9), em Alta Floresta, após ser flagrado estuprando uma menina de 9 anos. Vítima contou que estava sendo ameaçada de morte pelo suspeito.

De acordo com as informações, passava das 18h30 quando a polícia foi acionada pela mãe da vítima. Segundo ela, família e amigos se reuniram em um restaurante e que no final do dia, percebeu a vítima indo até a cozinha.

Logo em seguida da menina, foi o suspeito. A mãe esperou, foi atrás e flagrou o homem agachado tocando o corpo da vítima. Ela gritou pedindo ajuda dos familiares. O suspeito ao ser surpreendindo teria colocado as mãos na cabeça e gritado "fiz merda, fiz merda".

Quando a Polícia chegou, encontrou o homem detido pelos populares. A mãe afirmou que percebeu atitudes estranhas dele com a menina. Ouvida, a vítima disse que foi estuprada ainda no sábado. No relato, ela lembrou que toda vez após os crimes o suspeito dizia que iria matá-la caso contasse para a mãe. Ele foi levado para a delegacia e o caso segue sob investigação.