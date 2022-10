Contratos da estatal têm atualização trimestral do preço. Novo valor permanecerá vigente até o fim de janeiro de 2023

A Petrobras anunciou, na tarde desta segunda-feira (10/10), queda de 5% no preço do gás natural para distribuidoras. Os novos valores permanecem vigentes até 31 de janeiro de 2023, uma vez que os contratos da estatal têm atualização trimestral.

A redução diz respeito ao preço aplicado entre os meses de agosto e outubro. A variação está vinculada, de acordo com a Petrobras, “às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio”. Neste caso, no período observado, o petróleo caiu 11,5%, e o câmbio teve depreciação de 6,5% (ou seja, a quantia em reais para se converter em um dólar aumentou 6,5%).

O valor de venda do gás natural aos consumidores finais, porém, leva em consideração outros fatores além do preço praticado pela estatal. É constituído, também, “pelas margens [de lucro] das distribuidoras (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais”.

“A atualização trimestral do preço do gás natural e anual para o transporte do produto permite atenuar volatilidades momentâneas e aliviar, no preço final, o impacto de oscilações bruscas e pontuais no mercado externo, assegurando, desta forma, previsibilidade e transparência aos clientes”, explica a Petrobras, em nota.