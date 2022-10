Atendendo junto ao Centro de Especialidades Médicas – CER, a unidade móvel do Hospital de Amor desde o início de julho, já foram realizados mais de mil atendimentos às mulheres em idade preconizada. Os atendimentos passam por alterações neste mês de outubro, para dar celeridade aos exames.

Os exames são gratuitos e buscam atender à pacientes mulheres, com idade de 50 a 69 anos para o rastreio do câncer de mama e de 25 a 64 anos para o rastreio do câncer do colo de útero. Para o câncer de mama câncer de colo de útero são estão sendo realizados 20 atendimentos dia em dias alternados.

“Nós estávamos com uma fila de espera muito grande, com agendamentos para março, então para diminuir a fila de espera nós estamos atendendo mamografia todos os dias só no período da tarde, pedimos as pacientes que já fizeram o agendamento, que fiquem atentas as ligações, pois não vamos passar que está vindo na frente das que já estão agendadas”, apontou a enfermeira Samia Lima, coordenadora da regulação para os atendimentos no Hospital de Amor, frisando que “O papa Nicolau também aconteceu mudanças, nós estamos realizando toda terça e sexta, o dia todo, atendendo 20 pacientes de manhã e 20 à tarde”.

Lima ainda alerta às pacientes que passaram pelo atendimento que o hospital de Barretos não liga dando resultados. A Carreta do Hospital de Amor conta com número próprio: (66) 9 9255-8930.

Para receber o atendimento, a mulher deve se dirigir até a sua unidade de saúde de referência e informar que deseja fazer os exames no Hospital de Amor, que será então encaminhada com agendamento de horário.