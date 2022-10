A Prefeitura de Paranaíta através de parceria entre as Secretarias de Educação e Assistência Social realizou uma Gincana alusiva ao Dia das Crianças, data que é comemorada no dia 12 de outubro.

A rede de ensino se reuniu no Parque Municipal de Exposições Mauro Zanette, onde a Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social Nair Valentim esteve participando juntamente com sua equipe, além de colaboradores da Educação.

O evento realizado nos dias 10 e 11 de outubro contou com a participação dos alunos da Escola JK e Creche Municipal, com a supervisão dos professores das Unidades municipais de ensino, durante a gincana cultural e atividades recreativas, entre elas pula-pula, escorrega, futebol, e foi feita pintura artística no rosto da criançada, entre outros passatempos.