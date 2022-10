O zootecnista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, João Santos, participou no último final de semana, em Alta Floresta da 9°edição da capacitação de criação de abelhas sem ferrão da Amazônia. O evento foi realizado no meliponário municipal que conta com mais de 200 colmeias de abelha das espécies Uruçu Boca-de-renda, uma iniciativa de fortalecimento da meliponicultora (como é conhecida a criação de abelhas sem ferrão).

O projeto de Alta Floresta para a comercialização do mel dessa espécie é a longo prazo. Na oportunidade foram distribuídos 54 enxames a produtores de agricultura familiar local, que antes de recebê-las participaram de uma capacitação sobre o tema. Ele ressalta que “Estamos entendendo essa iniciativa, formando parcerias para permuta de abelhas e troca de conhecimento.”, disse o zootecnista.

O município de Sinop não possui a produção desta espécie para escala comercial. Ele explica que a participação no evento oportunizou o conhecimento de uma iniciativa de sucesso na produção sustentável de abelhas sem ferrão amazônicas.

“Essa atividade pode constituir um diferencial na produção da agricultura de base familiar, quer seja pelo potencial econômico quer seja pela conservação da biodiversidade e relevância do importante serviço ecossistêmico que essas espécies proporcionam através da polinização”, contou.

Meliponário

O meliponário é um ecoatrativo dentro do Bioparque que promove o manejo da fauna desses insetos, que não possuem ferrão. O espaço trabalha com educação ambiental, destacando a importância dos animais para o mundo, no viés da conscientização e preservação do meio ambiente.