O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 12 de outubro, na rodovia MT-325 sentido a região da Pista do Cabeça, zona rural do município de Alta Floresta. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deixado no Hospital Regional Albert Sabin sob cuidados médicos.



De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, o condutor do Santana, com placas de Sinop, estava sozinho no veículo, ao realizar uma conversão para adentrar um stande de tiro, perdeu o controle da direção acabou caindo em uma vala de escoamento de água das chuvas.



Sofrendo danos de média monta, o veículo ficou preso na vala. O condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica e foi conduzido ao hospital com dores no peito e cabeça. O serviço de guincho foi acionado pela Polícia Militar após constatado que o veículo está em situação irregular, com atraso desde o ano de 2016 na documentação obrigatória.