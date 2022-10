O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil registrou que o número de embarques e desembarques, no aeroporto piloto Osvaldo Marques Dias, em Alta Floresta, de janeiro a agosto é 30,18%, em relação ao mesmo período do ano passado. Mais 32,7 passaram pelo terminal, enquanto que, em 2021, foram 23.148 que embarcaram nos voos diários a Cuiabá e em voos particulares.

De acordo com o levantamento, agosto registrou 7.171 embarques e desembarques – terceira maior taxa no ano. Em julho houve recorde, com 5.969. Em junho, foram 4.872 (segundo maior), seguido de maio 5.744, abril 4.210, março 4.679, fevereiro 3.1589 e janeiro 3.965 pessoas viajando. Os números setembro não foram lançados.

Alta Floresta tem um voo comercial diário para Cuiabá com conexões para demais localidades. O painel registrou ainda, que pousaram e decolaram 418 aeronaves este ano (incluindo as de pequenos portes), 33,12% a mais em comparação com o mesmo período do último ano.