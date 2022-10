As inscrições de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 32 recenseadores em Alta Floresta para a coleta do Censo Demográfico 2022 vão até amanhã, sexta-feira (14-10). Não há taxa de inscrição nem haverá prova, pois a seleção é feita por análise de currículos. A exigência é de ensino fundamental completo. As inscrições podem ser realizadas presencialmente ou pela internet, por meio do formulário, no link: https://tinyurl.com/47p6epcp

Os interessados podem comparecer, presencialmente, das 8h às 17h, na agência do IBGE na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 146, Setor C, no Centro de Alta Floresta.

O recenseador é o responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do Censo. Ele é remunerado por produtividade, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Um

simulador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-nocenso/estimativa-de-remuneracao.html) para calcular a remuneração do recenseador, de acordo com os domicílios visitados e os questionários aplicados.

Os recenseadores do Censo começaram a visitar todos os domicílios em 1º de agosto. Os funcionários que serão contratados nesse PSS complementar, entretanto, ainda passarão por treinamento antes de ir a campo. O resultado do processo seletivo sairá no dia 21 de outubro. A previsão é que a coleta acabe em dezembro.