O prefeito Valdemar Gamba vai liderar uma comitiva de Alta Floresta que viaja na próxima semana com destino a São José, capital da Costa Rica. O objetivo da viagem internacional será apresentar os resultados da parceria de Alta Floresta com Eschweiler, cidade alemã situada à beira do Rio Inde.

Alta Floresta e Eschweiler estão separadas por uma distância de mais de 9 mil quilômetros, e há quatro anos colocam em prática uma parceria estratégica em temas relevantes como a educação, administração pública, comércio e gestão ambiental.

Esta parceria vem se consolidando cada vez mais no sentido de estruturar os projetos locais, com excelência. Algumas propostas estão se materializando e nesse encontro em Costa Rica, será aperfeiçoado e consolidado o projeto de implantação de um parque urbano em Alta Floresta, o Projeto Parque Escola no C/E, com o que há de melhor no conceito de sustentabilidade, lazer e gestão de parques no norte de Mato Grosso.

Para a gestão municipal, a parceria sempre é fundamental e estratégica para ambas as cidades, onde a troca de expertises impulsiona o desenvolvimento da gestão de projetos que beneficiam os munícipes.

Esse encontro de intercâmbio entre as duas cidades está em um patamar de maturidade, que possibilitou para Alta Floreta estruturar um projeto para implantação em Alta Floresta.

O evento acontecerá de 18 a 21 de outubro no Wyndham San José Herradura e terá como tema central “Parcerias Municipais para a Sustentabilidade”. A comitiva chegará na cidade no dia 17, segunda-feira, e participará de um jantar de confraternização.

Na terça-feira, dia 18, a Comitiva de Alta Floresta terá uma hora, das 15:45 horas às 16:45horas (horário local) para a apresentação dos resultados da cooperação da parceria com a cidade alemã.

O evento será marcado por apresentações de cidades de vários países que irão exibir os resultados das cooperações técnicas com cidades alemãs.

No dia 21, a partir das 10:30 horas (horário de São José) a comitiva de Alta Floresta participa da avaliação conjunta da etapa do projeto. Haverá ainda intercâmbio em grupos, socialização em sessão plenária antes do encerramento previsto para às 14:30horas. O retorno para Alta Floresta acontece no dia 22, sábado.