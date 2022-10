Um jovem de 22 anos acabou detido após fugir de abordagem policial na madrugada desta sexta-feira (14) em Alta Floresta. Na condução de uma motocicleta, o jovem levava um carona, que acabou se escondendo em uma área de mata, não sendo possível localizá-lo. A motocicleta foi apreendida.



Conforme registro da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Cidade Alta, a dupla foi avistada na Avenida Amazonas, o garupa estava sem capacete, foi dada ordem de parada quando o motociclista iniciou fuga em Alta velocidade pela contramão de direção, vindo a cair na rua Acre. A dupla foi identificada pelos militares.



Momentos após a queda o garupa fugiu em uma área de mata, o condutor ficou no local, com a motocicleta Biz sobre a perna. Os militares auxiliaram na retirada do veículo, nada de ilícito foi localizado com o jovem que foi levado para atendimento médico. A motocicleta estava com a documentação em atraso e foi apreendida.



O caso foi registrado.