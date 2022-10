Prazo para submeter currículos segue até 24 de outubro, às 17h, no site da instituição; entre os benefícios para as vagas estão plano de saúde, auxílio-alimentação e transporte O Sesc-MT prorrogou o período para recebimento de currículos nos processos seletivos destinados às vagas de Instrutor de Desenvolvimento Físico Esportivo e Técnico de Programas Sociais, na unidade de Alta Floresta.

Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de outubro, às 17h, por meio do site da instituição (www.sescmt.com.br). Para participar da seleção, é necessário clicar na área ‘institucional’, ‘trabalhe conosco’ e dispor as informações solicitadas em ‘novo cadastro’. O profissional deve optar pela vaga e ficar atento às publicações para participar das próximas etapas, caso seja selecionado.

O diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato, destaca que o Sesc-MT é uma entidade que preza pela qualidade de vida no ambiente corporativo, oferecendo a estrutura necessária para o desenvolvimento das funções e a possibilidade de crescimento. “Os colaboradores que serão integrados ao Sistema Comércio farão parte de uma instituição reconhecida por sua contribuição e relevância social que valoriza o indivíduo e suas respectivas qualidades”.

A carga horária do Instrutor será de 20 horas semanais e o salário é de R$ 2.732,63. O interessado deve possuir ensino superior em Educação Física, registro do conselho de classe regularizado e é desejável experiência em ritmos ou pilates.

Já o Técnico de Programas Sociais, cumprirá uma carga de 40 horas por semana, com salário de R$ 3.025,98. O candidato deve ter ensino médio completo. Será um diferencial apresentar certificado do curso de Informática Básica e vivência com atendimento em oficinas voltadas para o público infantil.

Nas duas oportunidades é necessário disponibilidade para trabalhar nos períodos matutino, vespertino, noturno, finais de semana, feriados e eventuais viagens; e experiência mínima de seis meses de atuação na área. Ambas as vagas são para início imediato.

Entre os benefícios, o Sesc-MT oferece plano de saúde para o empregado e seus dependentes, auxílio alimentação, auxílio transporte, seguro de vida e benefícios do cartão Sesc.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.