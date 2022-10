Uma jovem de 28 anos foi agredida pelo companheiro de 28 anos após ela se recusar a entregar dinheiro para ele comprar drogas nesta sexta-feira (14) no bairro Boa Esperança em Alta Floresta. A vítima relatou aos policiais que após negar a quantia em dinheiro o suspeito empurrou e atingiu seu rosto com alguns socos.

Segundo a mulher, ela precisou correr para fora da residência para pedir socorro juntamente com seus dois filhos menores. O homem tentou arremessar pedra contra a vítima, sendo contido por um vizinho. A vítima relatou que o suspeito chegou a perseguir com uma faca, mas foi segurado por familiares.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao chegar no local o suspeito veio a foragir pulando vários muros, os policiais realizaram buscas nas proximidades e realizaram detenção do suspeito e encaminhado à delegacia municipal.