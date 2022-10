O IFMT – Campus Alta Floresta tem desenvolvido projetos de pesquisa com foco no diagnóstico socioprodutivo e ambiental de arranjos produtivos locais e sistemas ambientais na região norte de Mato Grosso, abrangendo especialmente os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta e Nova Monte Verde.

Um dos projetos, intitulado “Diagnóstico Socioprodutivo dos sistemas de produção de Maracujá na Agricultura Familiar em Carlinda – MT” aprovado no Edital PROPES/IFMT 052/2020, objetivou caracterizar os sistemas de produção de maracujá no contexto da agricultura familiar no município de Carlinda, a partir de seus aspectos sociais, econômicos, técnico-produtivos e ambientais, observando fatores limitantes e potencialidades de maneira a contribuir com subsídios para o planejamento e desenvolvimento de estratégias para a sustentabilidade da cadeia produtiva.

O diagnóstico mapeou os produtores de maracujá do município de Carlinda e produziu um relatório com indicadores e análises dos diversos aspectos relacionados ao manejo produtivo na cultura do maracujá, bem como aspectos de organização social dos produtores, canais de comercialização e fatores limitantes à produção e as potencialidades para a melhoria da cadeia de produção. Durante o projeto foram realizadas 30 análises de solo nas diferentes propriedades visitadas, e os laudos entregues aos produtores. Complementarmente, foram realizadas ações de assistência técnica, como recomendações de adubação, manejo de pragas e doenças e manejo do maracujazeiro nas propriedades atendidas. Por último, o mapa das unidades produtivas e o relatório final foram disponibilizados à gestão da Cooperativa dos Produtores do Setor Caná – COMPASC, para que possa auxiliar no planejamento de ações locais.

O projeto “Caracterização Geoambiental da Microbacia Mariana, Alta Floresta – MT” foi desenvolvido no âmbito do Edital ALF/IFMT 04/2020 e objetivou analisar aspectos físico-ambientais de uma das principais microbacias do município de Alta Floresta. O estudo permitiu identificar as principais classes de uso e ocupação do solo, características fisiográficas da microbacia e a geração de subsídios de dados geoambientais, e, a partir dessas informações, a proposição de estratégias de conservação ambiental, tais como a importância da conservação restauração das áreas de preservação permanente e o desenvolvimento das atividades produtivas com base no manejo conservacionista do solo e da água.

O terceiro projeto, intitulado “Fertilidade de solos e estoque de carbono em áreas nativas e pastagens na Amazônia Meridional” (Edital ALF/IFMT 15/2021) investigou os atributos físicos (textura e densidade) e químicos do solo (pH, Potássio, Fósforo, Cálcio, Magnésio e Alumínio), bem como o estoque de carbono em diferentes sistemas de produção pecuários na Amazônia Meridional. Foram realizadas análises de solo em pastagens de propriedades rurais dos municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Nova Monte Verde. Os dados gerados, além de contribuir com o entendimento das características dos solos desses sistemas de produção e as possíveis interrelações com as práticas de manejo adotadas na região também auxiliaram os produtores no planejamento e recomendações de calagem e adubação das pastagens.

Os projetos desenvolvidos são coordenados pelo Engenheiro Agrônomo Marcus Henrique Martins e Silva e pelo Zootecnista Fernando Luiz Silva, ambos, técnicos pesquisadores do IFMT – Campus Alta Floresta.