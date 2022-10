Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal que não conseguia voar.

Um gavião-carijó foi encontrado na manhã deste sábado (15) na rua A-4 região central de Alta Floresta O Corpo de Bombeiros foi acionado por um morador para realizar o resgate do animal que não conseguia voar. De acordo com os Bombeiros, o gavião foi capturado e apresentava ferimento em uma asa.

O animal foi resgatado acondicionado em uma gaiola para ser encaminhado à secretaria de Estado de Meio Ambiente para receber os tratamentos necessários.

O que é gavião carijó?

Gavião carijó é uma das mais poderosas aves de rapina e é membro da família dos Acipitrídeos. Como nome científico, adota Ruponis magnirostris, conhecido também como roadside hawk, em inglês. Essa ave também é conhecida por outros nomes, como gavião-indaié e gavião-pinhé.

Além disso, para a surpresa de muitas pessoas, é uma espécie que está presente em grande abundância no território brasileiro, chegando a, surpreendentemente, habitar centros urbanos que possuam abundante arborização. Além disso, é mais comumente visto no Brasil, México e Argentina.

Também são pássaros fáceis de identificar, sendo preciso somente observar a sua cabeça, face e garganta marrom, que é muito característica nessa espécia. As listras que possui no peito são facilmente notadas por contrastar com as listras horizontais em cor de canela.

Outrossim, o canto do gavião carijó é muito característico da espécie, principalmente quando pousam e emitem um grito agudo e áspero, podendo causar estranheza para as pessoas que não estão familiarizadas com a espécie.

Aliás, visto que é uma ave que pode ser avistada em territórios urbanos, ela costuma aparecer voando em céu aberto e, logo após, pousando em antenas de televisão ou observando prédios. Também pode ser vista comumente em bairros, pois adora caçar em terrenos baldios.

De qualquer forma, diferente de algumas aves, o gavião carijó emite sons durante todo o ano, não importando a situação. A única coisa que muda é que, em seu período de reprodução, acaba tornando seu canto muito mais intenso e, algumas vezes, também mais agudo.