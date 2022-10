O homem de 36 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros às 00h20 neste domingo (16) após perder o controle da direção do veículo e se chocar contra uma parede. Fato registrado no bairro Cidade Alta em Alta Floresta, o condutor recebeu atendimento médico e foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



O veículo permaneceu no local do acidente, sob cuidados da irmã do condutor. Conforme registro da Polícia Militar, o comunicante dos fatos relatou que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica, que momentos após o impacto, na Avenida Minas Gerais, prestou os primeiros atendimentos e acionou o Corpo de Bombeiros, que conduziu o homem ao hospital com um corte contuso no crânio.



No hospital o condutor foi encontrado bastante confuso, não sabendo relatar o acidente ocorrido, nem mesmo lembrando do acidente. Disperso e com sinais de embriaguez alcoólica, o homem foi submetido ao teste de alcoolemia que constatou 0,86 MG/L.



Diante os fatos o homem foi conduzido para as devidas providências.