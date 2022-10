Maicon Rafael de Paula de Freitas de 20 anos foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros inconsciente na madrugada de ontem (16) na Avenida Ariosto da Riva, com várias fraturas o jovem foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde não resistiu vindo a óbito.



Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, o chamado informando um acidente motociclístico foi realizado às 05h40, no local o jovem se encontrava ao solo, inconsciente, apresentando sudorese intensa. Com fratura exposta no braço e perna esquerdos e fratura fechada na região pélvica.

A vítima foi imobilizada e levada imediatamente ao hospital, por volta das 10h foi comunicado o falecimento de Maicon, que foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (17).