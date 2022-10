Os dois eventos reuniu aproximadamente 3 mil crianças

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Alta Floresta e da Coordenadora de Polícia Comunitária, participou das ações sociais em alusão ao “Dia das Crianças”, nos municípios de Alta Floresta e Colíder, região norte do Estado. Ao todo 3 mil crianças foram atendidas nos dois eventos realizados na sexta-feira (14.10) em Alta Floresta, e no sábado (15.10) na cidade de Colíder.

Duas mil crianças participaram da ação em Alto Floresta, organizada pela Prefeitura Municipal, que contou com brinquedos infláveis, brincadeiras e shows para as crianças, além da distribuição de lanche, sorvete, pipoca, algodão doce e refrigerante.

Já em Colíder cerca de 1 mil crianças da comunidade estiveram presentes na festividade, promovida pela sociedade e parceiros. O público infantil pode participar das atividades e atrações com muita diversão. Uma das principais apresentações foi a presença do mascote “Bom Dog” do programa “De Cara Limpa Contra as Drogas”, desenvolvida pela Polícia Civil, através da Coordenadoria de Polícia Comunitária.

O cativador boneco “Bom Dog” interagiu com as crianças, bem como os policiais civis aproveitaram o ensejo para falar e conscientizar o público sobre a importância de dizer não as drogas.Foram parceiros do trabalho social, as equipes da Delegacia Regional e Delegacia Municipal de Alta Floresta, da Delegacia de Colíder, os delegados de polícia Ana paula Reveles, Breno Houly e Jeffeson Dias.