O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) no setor J, área central do município de Alta Floresta. A mulher acionou a Polícia Militar reclamando do barulho promovido por animais que o vizinho recolhe das ruas.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer. Conforme registro da Polícia Militar, a mulher de 53 anos moradora da rua J-5 reclamou que o vizinho tem um pet shop e que frequentemente recolhe cães de rua, que os animais latem e uivam muito, assim, perturbando o seu sossego.

Diante a reclamação da mulher o caso foi registrado e encaminhado para as providências cabíveis.