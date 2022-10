CRIANDO ASAS é o nome do novo espetáculo do TEAF – Teatro Experimental de Alta Floresta. A peça tem sua estreia marcada para esta sexta-feira, 21 de outubro, às 19h30, no Espaço Cultural TEAF, localizado na Perimetral Rogério Silva (esquina com Rua do Araújo). Dirigida por Eduardo Machado, a peça infanto-juvenil, escrita por Marco Aurêh, é uma mistura de teatro musical e teatro de manipulação de bonecos e promete mexer com a imaginação do público que comparecer às apresentações marcadas para este final de semana.

A produção deste espetáculo é uma montagem feita sem apoios externos ou projetos de patrocínios, e, desta forma, contou com total dedicação dos membros do espetáculo no processo de criação de cenário, iluminação, figurinos e demais elementos de cena. Cassiane Leite, Ronaldo Adriano, Gean Nunes e Fernando Zílio formam o elenco de atores, bem como, três bonecos de animais manipuláveis que foram produzidos pelos mesmos para o espetáculo. A preparação para o canto ficou a cargo de Renata Crizanto.

O diretor da peça, Eduardo Machado, esclarece que a produção foi um desafio desde o início, uma vez que, o universo do teatro infantil, o teatro de manipulação de bonecos e o teatro musical, são elementos pouco explorados nas produções anteriores. Nesse sentido, o diretor enaltece a dedicação da equipe durante todo o trajeto até a estreia e enfatiza “chegar agora a fase final e olhar a trajetória, o processo, o espetáculo pronto, é percebê-lo como um presente que a gente quer entregar para as crianças e para as suas famílias, as crianças de todas as idades...”.

Para o ator Ronaldo Adriano, o espetáculo será um reencontro com o público infanto-juvenil, contudo, destaca que “Criando Asas” é uma peça que vai alcançar todas as idades: “Estamos fazendo o espetáculo com muito carinho e acredito que o público irá curtir, justamente por possuir camadas que alcança todos os públicos. Falamos de desejos e sonhos e de nossas lutas para podermos realizá-los, e sonhos e desejos todos nós temos, independentemente da idade”.

O espetáculo estreia na sexta-feira, seguindo com mais duas apresentações, uma no dia 22 de outubro, também às 19h30, e outra, no domingo, dia 23 de outubro, às 17h. O ingresso para os espetáculos custa R$30,00 (valendo a meia-entrada para estudantes) e podem ser retirados antes do espetáculo no Espaço Cultural TEAF. Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais do TEAF através do @teatroexperimentalaf.