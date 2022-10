Apuração que busca identificar eventuais mandantes ou financiadores de facada

O caso foi registrado pela Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (18) no centro do município de Alta Floresta. Dois homens armados renderam a vítima e levaram uma bolsa com valores de cerca de R$ 19 mil. A dupla fugiu, rondas foram realizadas, sem êxito até o final da tarde.



O homem de 26 anos seguia de motocicleta a uma cooperativa de crédito, localizada no canteiro central próximo a secretaria municipal de Saúde. Na avenida Ariosto da Riva foi abordado por dois homens, um deles armada, que seguiam em outra motocicleta.

A dupla se aproximou e tentou pegar a bolsa, empurrando a vítima, o roubo foi efetuado e a dupla fugiu com o malote contendo R$ 10 mil em dinheiro e R$ 9 mil em cheques. Após o ato a dupla fugiu sentido a rodovia MT-208, a Polícia Militar acionada e as rondas iniciadas.