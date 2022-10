Nesta quarta-feira (19), após divulgação de registro de ocorrência policial como perturbação, o petshop Pet e Repet emitiu uma nota de esclarecimentos. Mesmo não tendo o nome informado pelo portal Nativa News na ocasião, os proprietários emitiram uma nota reforçando o carinho e o cuidado que tem com os animais.



Na última segunda-feira uma vizinha reclamou dos latidos dos cães, registrando junto a Polícia Militar do município de Alta Floresta a sua queixa de perturbação promovida pelos animais.

Confira a nota na íntegra:

"Na data de ontem (18/10/2022) veiculou pelo portal Nativa News a notícia de que “uma senhora de 53 anos reclamou que o vizinho tem um petshop e que frequentemente recolhe animais de rua, que os animais latem e uivam muito perturbando o seu sossego”.

A notícia aponta a localização da Pet Repet, por isso, em respeito aos nossos amigos e clientes é nossa obrigação esclarecer esses fatos.

Por trás da Pet Repet estética e embelezamento animal estão o Éder e a Natália que são apaixonados pelos animais.

A notícia está certa ao dizer que os vizinhos recolhem animais em situação de rua.

Os animais resgatados passam por atendimento veterinário, castração, vacinação e possuem espaço digno e alimentação adequada.

Muitos desses animais sofreram violência nas ruas, e chegaram com muitos traumas, mas hoje os latidos representam alegria e bem estar.

A higienização do ambiente é feita diariamente para proteger tanto nossos animais quanto de nossos amigos e clientes.

A Pet Repet está há cinco anos no mercado e convida você e seu amiguinho(a) para conhecer o nosso espaço, hoje atendemos a partir das 07h30 na Rua Cecília Meirelles n. 190, J5 Setor I em Alta Floresta.MT, telefone WhatsApp 66 9 9667-7614.

Desejamos a todos um excelente dia."