O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (19) no município de Nova Monte Verde, cinco homens foram presos após manter as vítimas em cárcere por cerca de oito horas sob ameaças de morte. Foram apreendidas armas de fogo, munições e simulacro.



As vítimas eram produtores rurais, que tiveram a propriedade invadida por homens armados no início da tarde. A quadrilha rendeu proprietários e funcionários da fazenda, obrigando sob ameaças de morte, que as mobílias da casa fossem carregadas em uma caminhonete. A ação durou cerca de oito horas, a quadrilha obrigava as vítimas a deixarem a fazenda.



Polícia Militar e Patrulha Rural receberam a informação da invasão em três propriedades e se deslocou em diligências, já sentido a Nova Bandeirantes a quadrilha foi abordada e detida. Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.