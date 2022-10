Prefeito participa de Conferência de Resultados das Cooperações Municipais para Sustentabilidade e apresenta os avanços produzidos pela parceria de Alta Floresta com a cidade alemã Eschweiler.

O prefeito Valdemar Gamba apresentou na terça-feira (18.10) durante participação na Conferência de Resultados das Cooperações Municipais para Sustentabilidade em São José, capital da Costa Rica, o projeto de um parque urbano que será implantado em uma área no Setor C/E na região central de Alta Floresta.

O projeto faz parte de uma proposta diferenciada que contempla um complexo de educação com centro de formação para professores e iniciativas ambientais, com alternativas para promover a sustentabilidade e uma torre de observação de pássaros. Além de um lago e espaços para comercialização de produtos.

O parque será bem ativo e faz parte dos resultados da parceria do município de Alta Floresta com a cidade alemã Eschweiler, iniciada em 2018 e que já resultou em ações importantes para ambos os municípios.

Participam do evento mais de 20 cidades de várias regiões e países com iniciativas de cooperação junto a Engajamento Global. O evento começou no dia 18 e será realizado até o dia 21, sexta-feira. Estão sendo discutidos diversos assuntos para que municípios possam desenvolver iniciativas que pautem a sustentabilidade de seus territórios.

Acompanham o prefeito Valdemar Gamba a primeira-dama Vilma Boaro Gamba, o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite e o Diretor de Desenvolvimento Sustentável, José Alessando Rodrigues.

No dia 21, a partir das 10:30 horas (horário de San Jose) a comitiva de Alta Floresta participa da avaliação conjunta da etapa do projeto.