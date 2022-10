O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que o prazo de coleta do Censo 2022 está prorrogado até o início de dezembro. Inicialmente, os trabalhos seriam encerrados em 31 de outubro, mas há dificuldades na coleta de dados, tanto pela falta de recenseadores quanto pela falta de resposta nos domicílios.

Apesar da diluição do prazo de coleta, o instituto mantém a previsão de divulgar os dados do censo até o fim de dezembro de 2022.

Em Alta Floresta pouco mais de 36% da coleta está em andamento e dos 125 setores censitários, 12,8% dos dados do Censo já foram concluídos. De acordo com a coordenara Aline Lehmkuhl Dantas, Alta Floresta conta apenas com17 recenseadores trabalhando em campo, 22 candidatos serão treinados na próxima semana.

Segundo a coordenadora, a agência local precisaria de 50 profissionais para concluir o levantamento até o dia 31 deste mês e por conta destas dificuldades o IBGE prorrogou o prazo para o levantamento até o dia 31 de dezembro.

O IBGE tem dois canais primordiais para a devida identificação de seus servidores, pesquisadores ou recenseadores: o telefone 0800 721 8181 e o site https://respondendo.ibge.gov.br/.

Os dois canais representam um serviço permanente do IBGE para qualquer cidadão que seja procurado para responder a qualquer pesquisa e que queira se certificar de que aquela pessoa na porta ou na portaria é mesmo um servidor do instituto.

Multa pra quem se negar a responder

Segundo a lei nº 5.534, promulgada em 1968, o morador que recusar a responder as perguntas do Censo pode receber uma multa de até dez salários-mínimos – cerca de R$ 12 mil. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar, até R$ 24 mil.

As negativas foram alvo de críticas nas redes sociais, e recenseadores reclamaram das justificativas usadas pela população. Entre os argumentos, é falado, por exemplo, que o governo vai roubar as informações, que é um golpe financeiro ou até mesmo uma tentativa de fraude eleitoral. Todas as perguntas têm fins estatísticos apenas e as respostas são sigilosas.