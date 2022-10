Um crime passional foi registrado na tarde de ontem, sábado (22), em Terra Nova do Norte. Pai e filho foram mortos a tiros e a suspeita é uma moradora de Colíder, filha de família pioneira. A autora do duplo homicídio, está grávida de 8 meses, ela teria descoberto que o marido estava tendo um caso amoroso com uma mulher de Terra Nova e foi armada ao local, uma vila conhecida como “Sede Velha”.

A suposta amante não estava no local, mas o pai e o irmão dela saíram para conversar com a mulher grávida, que estava bastante alterada. De acordo com a Polícia Militar, Marcelo de Barros e seu pai, Vanuir de Barros, tentaram acalmar a mulher e a mandaram embora. Foi quando o marido dela chegou em uma caminhonete.

Ela sabia que o marido tinha uma arma no veículo e acabou pegando a arma e disparando contra as vítimas, pai e filho. O homem mais velho morreu no local. O marido da mulher tentou socorrer Marcelo e o encaminhou ao hospital, aonde ele já chegou sem vida.

O homem e a esposa grávida acabaram fugindo, mas devem se apresentar em breve na delegacia.