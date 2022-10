A mulher de 32 anos, foi agredida com um golpe de facão, por um homem, de 28 anos, esta madrugada, no bairro Jardim Pananorama, em Alta Floresta. Ela foi atingida na região da barriga.

Conforme o boletim de ocorrência Polícia Militar, a equipe foi acionada pela própria vítima, onde em diligências no local, encontrou ela com a lesão. Durante a confecção do boletim de ocorrência, a mulher falou que não vai representar contra o suspeito.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.