Uma carreta ficou destruída após pegar fogo na MT-208, próximo a ponte Rio Apiacás. De acordo com a polícia militar, o acidente aconteceu na sexta-feira (22), o motorista trafegava pela rodovia quando no quilômetro 80 pneu da carreta com placas de Imbuia/SC estourou, causando o incêndio na carroceria.

Ainda segundo a PM, o motorista relatou que após o pneu estourar o ele teria perdido o controle da direção e o veículo saiu da pista. O acidente foi registrado apenas danos materiais.