A prefeitura, por meio da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, segue em ritmo acelerado com a recuperação das vias rurais. Nesta semana na região da 3ª Leste foi concluída a obra de 2 bueiros em aduelas e o endireitamento da pista, garantindo melhor trafegabilidade e escoamento de produções.

No local, foram implantados dois bueiros, um com 05 linhas, implantando 24 aduelas e 16 tampão de aduela. O segundo com 03 linhas, onde foram implantadas 16 aduelas e 08 tampões. Ainda no local foi realizado o endireitamento da pista, melhorando a trafegabilidade.