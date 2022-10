Foi apreendido um aparelho celular do suspeito, que será encaminhado à perícia criminal para extração dos dado

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, cumpriu nesta segunda-feira (24.10) um mandado de busca e apreensão contra um investigado por registro de cena de sexo explícito envolvendo adolescente de 14 anos.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais Instagram e WhatsApp, no mês de agosto deste ano. Entretanto, na semana passada, foi realizada uma montagem mostrando fotos e idades dos participantes do vídeo, sendo o suspeito de 28 anos, um empresário, e a vítima, de 14 anos de idade.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na loja do empresário, os policiais civis apreenderam o aparelho celular, que será encaminhado à perícia criminal para extração dos dados. O delegado Geordan Fontenelle explica que o investigado será indiciado pelo crime de registro ou filmagem de cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente.