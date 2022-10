Presidente da Câmara nega que pretende ser candidato a prefeito

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta Oslen Dias, o Tuti (PSDB) afirmou ao Jornal Mato Grosso do Norte, na sexta-feira, 21, que não procedem a informação publicada pelo jornal, que ele estaria almejando uma candidatura a prefeito na eleição de 2024.

Conforme ele, o projeto político do grupo é a reeleição do atual prefeito, Chico Gamba (PSD). “Não sou candidato a prefeito. Quem falou está mentindo. Temos o nosso grupo político e o prefeito faz parte do meu grupo. Meu candidato a prefeito é o Chico Gamba. Se ele for candidato à reeleição, serei o primeiro a estar no palanque, assim como fui o primeiro a pegar na mão dele e lançá-lo candidato na primeira vez, da mesma forma serei o primeiro a lançá-lo candidato à reeleição”, assegura Tuti.

Conforme o vereador, há na verdade uma ciumeira de certas pessoas que estão tentando desmanchar o grupo político do prefeito, mas não irão conseguir. “O Chico foi para o PSD com a nossa anuência e vai ficar no partido junto com o senador Carlos Fávaro e o deputado Nininho. Se ele quiser, vai ser o nosso candidato”, enfatiza.

O presidente da Câmara observa que há ciumeiras e fofocas em determinadas pessoas próximas do grupo, com o objetivo de criar instabilidade política. E aconselha o prefeito a abrir os olhos. “Um cara desse (diz sem citar nomes) dispersa o grupo.

O prefeito tem que acordar porque quem ficará no prejuízo é o nosso grupo que é também o grupo dele. Essas pessoas tem que entender que política se faz com grupo e não com palhaçadas”, assevera. Tuti afirma que a prioridade do grupo é o projeto à reeleição do atual prefeito, adiantando que Chico Gamba virá candidato à reeleição com o apoio do deputado estadual Nininho. “A verdade é esta! O resto é ciumeira e fofoca”, reitera.