O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, foi acionado na madrugada desta terça-feira (25) por volta das 04h38 via 193 para atender uma ocorrência de trânsito na Rodovia MT 208, Próximo do Ponto do Zonta. Onde um condutor de uma caminhonete Hillux de cor preta perdeu o controle do veículo na curva e saiu da pista vindo a capotar no barranco.

Terceiros que passavam pela via perceberam a trilha deixada pelo veículo na vegetação concluíram que houve o acidente e se aproximaram. Assim, ouviram a buzina do veículo e o pedido de socorro dos ocupantes e logo ligaram para o número de emergências 193.

A guarnição de plantão na 7ª CIBM deslocou para o local e se deparou com uma senhora presa entre as ferragens da caminhonete capotada. Os militares iniciaram de imediato os trabalhos para a retirada da vítima que estava consciente, orientada e apresentava um corte perfurante na região do pescoço.

O condutor já estava fora do veículo e não apresentava lesões aparentes. Ambos idosos foram transportados para o Hospital Regional de Alta Floresta e deixados sob cuidados médicos. Uma equipe da PM foi até o local do acidente e fez o isolamento da área onde havia vários pertences das vítimas.