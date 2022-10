O caso foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (24), a denunciante é irmã da vítima, que tem apenas 09 anos. A mulher informou o estupro que a menina relatou, tendo como suspeito o próprio marido.

O homem acabou detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conselho Tutelar acionado para acompanhar o caso. Conforme registro da Polícia Militar, a mulher acionou a guarnição, relatou que a irmã de 09 anos reclamou que o cunhado havia feito carícias proferindo palavras obscenas.

O homem de 26 anos foi acusado de acariciar peito e nádegas da menina e ainda ameaçado para que ela não contasse a ninguém o que aconteceu. A menina relatou para a irmã, que é esposa do suspeito.



Comunicante e vítima haviam se deslocado para a casa do pai, o suspeito havia ido ao mercado e foi abordado no caminho de volta para casa. O homem foi levado à delegacia para as providências cabíveis.