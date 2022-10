Conforme contou, no dia do crime, ela foi até a casa onde morava a suposta ex-amante, junto com os pais. No depoimento, ela disse que estava “cega e desesperada” e, no local, ela começou a falar com o pai da mulher e com a esposa dele. Todos estavam alterados emocionalmente, de acordo com o relato.

Ainda segundo a versão de Bruna, após uma sequência de agressões verbais entre os parentes da suposta amante, ela foi até o carro do marido, pegou uma pistola e efetuou os disparos contra o irmão e o pai da mulher. De acordo com ela, após perceber que eles atacariam os pais dela.