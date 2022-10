A mulher de 26 anos foi denunciada pela cuidadora do menino de 11 anos. Segundo a denúncia, a mãe está na capital do estado de Mato Grosso com paradeiro incerto, o último contato com a cuidadora da criança foi feito por meio de terceiros, há dois meses a criança está na casa da cuidadora em Carlinda.

O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar do município e registrado pela Polícia Militar. Conforme registro da PM, a cuidadora relatou que houve um combinado de que a mãe do menino, vítima de abandono de incapaz, pagaria a ela o valor de R$ 700,00 mensal para o cuidado constante da criança.

Ainda que a mãe não enviou alimentos para a criança e que parou de efetuar o pagamento. Não conseguindo mais contato com a mãe da criança, a comunicante procurou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar para registrar o caso como abandono.