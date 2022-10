A prefeita em exercício Roseli Rampazio foi a Cuiabá na sexta-feira (21.10) para cumprir uma agenda de reuniões e audiências no Governo do Estado para tratar de vários convênios em andamento e para assinar a ordem de carregamento das lâmpadas de LED destinadas ao município de Alta Floresta pelo Governo do Estado através do Programa Mato Grosso Iluminado.

"Alta Floresta está recebendo um caminhão carregando com mais de 8 mil luminárias que o Governo comprou para o nosso Mato Grosso Iluminado e vai colocar Alta Floresta 100% com lâmpada de LED, uma iluminação pública moderna, eficiente, de qualidade para todos os cidadãos”, disse o governador Mauro Mendes ao receber em seu gabinete a prefeita em exercício e o vereador Claudinei de Jesus juntamente com o deputado estadual Maxi Russi.

No mesmo dia a prefeita Roseli e foi até a Arena Pantanal para assinar a ordem de carregamento para que as luminárias fossem transportadas para Alta Floresta para iniciar substituição das luminárias antigas por lâmpadas mais econômicas. As novas lâmpadas também irão proporcionar mais economia para o município.

A substituição de luminárias de vapor de sódio e mercúrio por luminárias de LED de alto desempenho na rede de iluminação pública do município será organizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Alta Floresta recebeu 8009 luminárias de LED com potências variadas de 60, 100, 150 e 200w. O total do valor investido pelo Governo do Estado foi superior a R$ 4,4 milhões. Já o município arcará como contrapartida não financeira ao convênio, para realização dos serviços de substituição das luminárias, o valor superior a R$ 1,1 milhão.