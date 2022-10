Um bando armado com pistolas, espingarda calibre 12, carabinas e até fuzil é apontado pela autoria de vários assaltos e extorsões em região de garimpo localizada entre os municípios de Carlinda e Novo Mundo.



O ataque mais recente foi segunda-feira quando elementos chegaram de madrugada rendendo trabalhadores e perguntando dos proprietários que estavam na cidade de Alta Floresta. Mas os bandidos segundo fontes, fizeram as vítimas ligar para os donos da área e por meio de muitas ameaças aterrorizaram um casal.

“Falaram toda a nossa vida, onde moramos, o que temos”, confidenciou um produtor que nesta quarta-feira estava no quartel da PM pedindo socorro. “Se eles não fizerem nada por nós aqui, teremos de recorrer para fora, pois é uma situação que está insustentável”, contou informalmente um homem ressaltando que no ano passado já tinha sido assaltado. “E eles disseram que iriam voltar”, lembrou.

Mas a vítima diz ser apenas mais um produtor sob a mira do bando. “Já são sete assaltos. Teve pessoas que fizeram pagar dinheiro alto. É gente perigosa”, disse o produtor.



Polícia em ação

Tenente coronel Alessandro, do 8º Batalhão da PM, disse que existem muitas informações sobre supostos assaltos, mas alegou que há poucos dados formais como queixas, ocorrências ou denúncias. Mesmo assim mais de 40 policiais realizaram uma operação na área que fica entre as cidades de Carlinda e Novo Mundo, tendo o Rio Teles Pires como divisa.



O oficial nesta quarta-feira à tarde iria realizar uma reunião com os produtores e buscar mais a fundo quantos casos de assaltos ou extorsões aconteceram, se alguém tem ideia de quem integra o bando e que todas as informações serão trabalhadas em ações conjuntas.