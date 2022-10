A Polícia Militar de Alta Floresta encaminhou à delegacia na noite desta quarta-feira (26), um homem de 54 anos, por direção perigosa e que estava alcoolizado. A equipe realizava barreira policial no trevo do “Chapéu de Couro”, entroncamento das rodovias MT-208 e MT-206, quando viu o motorista de uma caminhonete, Hilux placas de Paranaíta realizar uma conversão subindo na rotatória.

Ainda segundo a PM, os agentes abordaram o motorista do veículo, que apresentava sintomas de embriaguez. Ao realizar o teste do bafômetro, o exame constatou que o condutor estava com 0,76mg de álcool por litro no sangue.

O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Alta floresta, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.