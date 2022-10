Na manhã desta quarta-feira (27) o prefeito Valdemar Gamba, junto com a vice prefeita Roseli Rampazio, fez a entrega oficial de uma nova viatura para atender a Guarda Municipal de Trânsito. O veículo Triton, que foi recém adquirido, já foi colocado em uso da corporação. Além do veículo, a nova identidade visual da Guarda Municipal de Trânsito também foi apresentada.

“Ela é de muita utilidade, porque a gente sempre precisou por demandas de um veículo quatro portas e com carroceria para atender os eventos, acidentes, para otimizar o nosso trabalho e com a viatura já caracterizada para facilitar o nosso trabalho e ficar tudo regularizado dentro da legislação”, apontou Eder Cordeiro, diretor municipal de trânsito, frisando que as demandas, como o transporte de materiais para barreiras de conscientização entre outros, será melhor atendido com o novo veículo.

A nova identidade visual também atendeu uma viatura antiga da Guarda Municipal de Trânsito, reflexo do cuidado da gestão para com o setor. “Estamos fazendo a entrega deste novo veículo, que vem atender as demandas da Guarda. Agora com a nova identidade visual, o padrão de cores, vem dar mais credibilidade ao trabalho dos nossos agentes de trânsito”, pontuou o prefeito Valdemar Gamba.

Participaram da cerimônia a primeira dama Vilma Gamba, o secretário municipal de infraestrutura e serviços urbanos, Roberto Patel, secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, o vereador Adelson Rezende e parte dos Agentes de Trânsito.