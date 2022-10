Na sessão ordinária desta terça-feira (25), por unanimidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Paranaíta, referentes ao exercício de 2021.

Em seu voto, o conselheiro-relator Gonçalo Domingos de Campos Neto pontuou que as receitas arrecadadas pelo município totalizaram R$ 86,29 milhões e as despesas realizadas corresponderam ao montante de R$ 82,72 milhões.

“Nesse contexto, o desempenho fiscal do ente foi satisfatório, pois economia orçamentária, resultados orçamentários superavitário e suficiência financeira para saldar os compromissos de curto prazo”, ressaltou.

O relator apontou ainda o cumprimento dos limites e percentuais constitucionais e legais relacionados à saúde, gastos com pessoal repasse ao Poder Legislativo. “No tocante à previdência, o ente se encontra regular, com Certificado de Regularidade Previdenciária e não existem contribuições previdenciárias com pendencias”.

Dessa forma, em relação as irregularidades mantidas nos autos, concluiu que não afetaram de forma negativa o aspecto global dessas contas. Frente ao exposto, seguindo o parecer do Ministério Público de Contas (MPC), votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com ressalva e recomendações.