A Escola Militar Dom Pedro II Furlani da Riva entra para a história das conquistas de Alta Floresta pelo Brasil. Uma delegação com três equipes de estudantes da instituição foi para o estado do Rio de Janeiro onde participou entre os dias 24 e 27 últimos da 33ª Jornada de Foguetes e como resultado, faturou os três primeiros lugares.



A competição contou com 55 equipes de todo o centro oeste brasileiro, concorrendo ao melhor lançamento e ao final foi divulgado no evento nacional o nome dos alunos da Escola Militar de Alta Floresta como os grandes campeões.



O momento foi de muita comemoração por parte de toda a delegação e principalmente dos estudantes, instruídos pela professora Alcione Lidiane Alberguini e o diretor da Escola Militar, Major Evandro.



O retorno das três equipes está acontecendo neste momento e todos devem chegar em Alta Floresta até este domingo, 30 de outubro.

Os campeões foram:

1º lugar

*NICOLE FERREIRA MENDES

*IZADORA KAROLINE BENIN

* Eduarda Fazolin da Silva

Alcance do foguete: 198,4 metros.

2º lugar

*Vinicius Lage Macedo

*Carlos Eduardo De Souza da Silva

*Joaquim Pedro Fogaça Cardoso

Alcance do foguete: 149.5 metros.

3º lugar

*Camilly Vitória Mateus Soares

*Maria Vitória do Amaral Pinto

*Natan Yuri Cardoso da Silva

Alcance do fogete: 99.6 metros.