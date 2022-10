Uma mulher ficou ferida em acidente de trânsito ocorrido na manhã de sábado (29), cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a Avenida Teles Pires, em Alta Floresta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo Gol, apresentava sinais indicativos de fratura no braço esquerdo e uma criança de 06 anos que estava no carro não apresentava sinais de lesões.

As pacientes foram encaminhadas para o hospital Regional de Alta Floresta. O Gol teve o para-choque e faróis frontais completamente danificados e a Kombi com danos na porta direita.

O motorista da kombi não teve ferimentos.