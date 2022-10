O caso foi registrado na noite deste sábado (29) no centro do município de Alta Floresta, a mulher de 20 anos ameaçou os militares dizendo ser uma pessoa de influência. A jovem acabou detida e encaminhada a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro, a mulher de aproximou da guarnição de Polícia Militar, que prestava atendimento a uma ocorrência do Corpo de Bombeiros, indagando sobre a detenção de seu namorado.

Afirmando que a guarnição não tinha direito de deter o namorado, indagando que havia drogas com ele, foi explicado então o motivo da detenção (direção perigosa) e a jovem então fez ameaças dizendo que isso não ficará assim, que os militares estavam errados.



A jovem ainda afirmou ter influência na cidade e que o namorado é funcionário da prefeitura, dizendo em tom ameaçador. Diante os fatos a Jovem foi algemada e conduzida para as devidas providências.