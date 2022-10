O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite deste domingo (30), quando um motociclista não identificado, praticava manobras perigosas na área central do município. O motociclista foi acompanhado, disparos foram efetuados e o condutor detido e encaminhado a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, por volta das 20h o motociclista foi visto oferecendo risco e fazendo manobras perigosas (empinando) na região central, a guarnição então fez o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos para que o mesmo parasse.

Continuando a fugir dos militares, na perimetral Rogério Silva o motociclista foi alcançado quando foram realizados 02 disparos na roda traseira, logo o mesmo não parou, após isso mais 02 dois disparos foram realizados, acertando o pneu traseiro da motocicleta.



Com o pneu furado pelos disparos, o motociclista caiu e foi abordado pelos militares, que deram voz de prisão e algemamento no suspeito, que foi conduzido para as devidas providências, que o mesmo desequilibrou e caiu e foi feito ato de algemamento, saliento que o mesmo possui algumas escoriações leves devido ao a queda com a motocicleta, enfim o mesmo foi detido e conduzido para demais providências.